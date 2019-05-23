Стало известно, чем занимался смертник из петербургского метро перед терактом

Он совершал странные покупки в магазинах и даже попросил в химчистке перекрасить его куртку.

О последних днях жизни смертника Акбаржона Джалилова стало известно сегодня, 23 мая. О них рассказывает «Росбалт», ссылаясь на свои источники.

В начале марта 2017 года, за месяц до страшной трагедии, мужчину зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи видно, как он идет из магазина, где купил нож, сковородку, доску и бытовую технику. Ближе к концу марта мужчина арендовал шлифовальную машину, приобрел клейкую ленту, ацетон и батарейку.

Также кажется подозрительный, что Джалилов ходил перед терактом в химчистку, где попросил перекрасить пуховик. Именно в эту куртку мужчина будет одет третьего апреля.

Судя по записям разговоров террориста, он обсуждал с неизвестным какую-то деталь, которой ему не хватает для завершения некой работы.

Также они обсуждали другой поворот событий – Джалилов предлагал сбивать людей, которые идут по тротуару, на большом грузовике. Так было в Ницше в 2016 году.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что дело сотрудника петербургского метро, который пустил смертника с бомбой в подземку, прекращено.