В Петербурге четыре организации уклонились от обследования на доступность среды для инвалидов

Прокуратура провела проверку организаций и предприятий Приморского района на обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Сотрудники ведомства выявили нарушения в действиях магазина «Перекресток», ТЦ «Круиз», ТЦ «Стройдом», а также «Санкт-Петербургского театра «За Черной речкой».

По результатам проверки прокуратура потребовала руководителей организаций устранить нарушения закона и привлечь виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что прокуратура Петербурга оштрафовала на две тысячи рублей директора филиала ФНЦ ВНИТИП РАН за нарушения содержания птиц в условиях вивария в городе Ломоносов.

В ходе проверки выяснилось, что в помещениях вивариев содержались не идентифицированные особи, а в Институте отсутствовали документы, которые подтверждают ветеринарный осмотр птиц и их карантинирование.