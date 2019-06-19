В Колпино под кустом нашли новорожденную девочку

Малыша нашли в под кустом. Фото: pixabay.com
Малыша нашли в под кустом. Фото: pixabay.com

Полиция Петербурга разыскивает мать, которая бросила свою новорожденную дочь на улице в Колпино. Как стало известно Gazeta.SPb, младенца нашел местный житель у дома № 27 по Советскому бульвару. Он выгуливал собаку и обнаружил, лежавшую под кустом девочку.

После звонка на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и карета скорой помощи.

По мнению медиков, младенец родился около 2-3 часов назад. Сейчас ребенок находится в больнице. Мать разыскивают полицейские.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Волхове без видимой причины умер младенец. Известно, что бездыханное тело девочки нашли в квартире по улице Ломоносова. Ребенку было не больше пяти месяцев. Что привело к летальному исходу – пока что выяснить не удалось.

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