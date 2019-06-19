15-летний подросток погиб после падения с Яхтенного моста

Днём 19 июня с Яхтенного моста в воды Финского залива упал 15-летний подросток. Инцидент случился рядом с парком 300-летия Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

16:10 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение об упавшем с Яхтенного моста юноше. К месту происшествия сразу выехали сотрудники Поисково-спасательной службы.

В 16:32 водолазы извлекли тело 15-летнего подростка из воды и доставили на берег. Медики констатировали смерть.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция Петербурга разыскивает мать, которая бросила свою новорожденную дочь на улице в Колпино. Младенца нашел местный житель у дома № 27 по Советскому бульвару. По мнению медиков, девочка родилась около 2-3 часов назад.