В Петергофе обнаружили гранату времен ВОВ

Гранату обнаружили местные жители рядом с комплексом на улице Фабричной в Петергофе.
Звонок в дежурную часть Росгвардии поступил 19 июня, около 12 часов. В сообщении говорилось о взрывоопасной находке — предмете похожим боеприпас времён войны.
На место происшествия прибыла дежурная группа взрывотехников ОМОН, которые обследовали объект и определили, что это ручная противотанковая граната РПГ-41 со взрывателем и разрывным зарядом внутри, времён Великой Отечественной войны.
Граната была вывезена сотрудниками ОМОН для уничтожения на специализированном полигоне.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны.
Неподалеку от входа в выставочный комплекс «Экспофорум» обнаружили снаряд артиллерии. Специалисты вывезли его в отдаленную местность для уничтожения.