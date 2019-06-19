В Петергофе обнаружили гранату времен ВОВ

В Петергофе была найдена граната. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

В Петергофе была найдена граната. Фото: ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Гранату обнаружили местные жители рядом с комплексом на улице Фабричной в Петергофе.

Звонок в дежурную часть Росгвардии поступил 19 июня, около 12 часов. В сообщении говорилось о взрывоопасной находке — предмете похожим боеприпас времён войны.

На место происшествия прибыла дежурная группа взрывотехников ОМОН, которые обследовали объект и определили, что это ручная противотанковая граната РПГ-41 со взрывателем и разрывным зарядом внутри, времён Великой Отечественной войны.

Граната была вывезена сотрудниками ОМОН для уничтожения на специализированном полигоне.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что у Экспофорума специалисты ОМОНа уничтожили боеприпас времен войны.

Неподалеку от входа в выставочный комплекс «Экспофорум» обнаружили снаряд артиллерии. Специалисты вывезли его в отдаленную местность для уничтожения.