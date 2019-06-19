К месту прорыва трубы на Будапештской подъехали “Скорые”

По предварительной информации, пострадали только автомобили.

На Будапештской улице прорвало трубу: из-под асфальта забил фонтан воды — горячей, но не слишком. О дефекте на теплосети очевидцы в социальных сетях сообщили в среду 19 июня.

На место уже прибыли специалисты из “Теплосети Санкт-Петербурга”. Дефект вызван гидравлическими испытаниями и температура воды в трубах не превышала 40 градусов. Жители Фрунзенского района Петербурга сидят без горячей воды: ее отключили на время испытаний.

К месту прорыва подъехали две машины “Скорой помощи” и МЧС, передают очевидцы. Все же при прорыве, по предварительной информации, никто не пострадал, но в опасной зоне оказались несколько автомобилей. Ущерб автомобилям, вероятно, возместят по страховке.

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