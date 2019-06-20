Бойко-Великого допрашивают по делу о хищении $500 тыс.

Бойко-Великий опять попал под подозрение. Фото: wikimedia.org
Бойко-Великий опять попал под подозрение. Фото: wikimedia.org

Эксцентричному православному бизнесмену предъявлено обвинение о хищении со счета в банке «Кредит Экспресс».

Следственный комитет подозревает, что Бойко-Великий в 2014 году украл полмиллиона долларов с банковского счета некоего Владимира Шеина, и сегодня следователь намерен ходатайствовать об аресте. Адвокат бизнесмена Алексей Аверьянов утверждает, что Бойко-Великий занимал у Шеина деньги, но уже рассчитался с долгом, о чем есть нотариальные расписки.

Защитник подчеркнул, что дело не имеет отношения к бизнесу Бойко-Великого, и его группа компаний «Вашъ финансовый попечитель», и входящий в нее агрохолдинг «Русское молоко» продолжают работать в обычном режиме.

В 2006 году Бойко-Великого уже обвиняли в мошенническом приобретении прав собственности на 25 тыс. га земли для «Русского молока» в Подмосковье и легализации преступных доходов. Следствие оценивало общий ущерб в 9 млрд рублей. Дело расследовалось более 10 лет, но в итоге уголовное преследование было прекращено за отсутствием состава преступления.

Василий Бойко-Великий прославился требованием от работников своей компании обвенчаться, если те состоят в браке, а также в течение года пройти курс основ православной культуры.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что следствие занялось материалами обращений на прямую линию с президентом.

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Бойко-Великого допрашивают по делу о хищении $500 тыс.
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