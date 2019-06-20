Правительство готовит новый штраф для автомобилистов за неоплаченный проезд по платной трассе

Водителей, которые сумели бесплатно проехать по платной дороге, правительство предлагает штрафовать максимум на 2,5 тыс. рублей.

Сегодня изменения в КоАП и Бюджетный кодекс, предполагающие такие штрафы, рассмотрит Совет по кодификации при президенте РФ.

Чтобы штрафовать водителей, предполагается использовать постоплатную систему free-flow — «свободный поток», которая сделает передвижение по платной дороге более свободным, сообщает «Парламентская газета». Первую такую систему планируется внедрить на Центральной КАД Московской области.

Однако, в кабинете министров отмечают, что сперва нужно выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд. За его основу может быть избран состав административного правонарушения за вовремя неоплаченную парковку, который хорошо зарекомендовал себя в столице.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что поднят размер штрафов за загрязнение окружающей среды.