На Васильевском острове ночью горел грузовик

В Василеостровском районе Петербурга сгорел автомобиль. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.

Инцидент произошел в сегодня утром, 20 июня, в 05:36. По словам очевидцев, возгорание заметили на улице Гаванской. Там, у дома № 6, горел грузовой автомобиль.

Пожар удалось ликвидировать к 05:53 силами восьми спасателей и двух единиц спецтехники.

Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ниточная фабрика загорелась в Санкт-Петербурге. Горит цех по производству стеклопластика, эксперты проводят замеры вредных веществ.

Пожарные сообщают, что возгорание произошло в цехе по производству стеклопластика. Сейчас пожар локализован, его площадь составляет около 100 м2. Спасатели отказались от повышенного ранга пожара к 21:55 — ситуация под контролем.