На Обводном канале узбек изнасиловал женщину

Потерпевшая доставлена в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Как стало известно Gazeta.SPb, 35-летняя гражданка Карелии обратилась полицию в среду, 19 июня. Она сообщила, что была в гостях у подруги в одном из домов по набережной Обводного канала, где встретила 59-летнего мужчину, уроженца Узбекистана.

После совместного распития алкоголя узбек совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали на месте происшествия.

Сотрудники полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения для подозреваемого.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полицейский и подельники задержаны за шантаж интимным видео. Жертвам устраивали свидания с молодым человеком, а после сообщали, что ему нет 18 лет.