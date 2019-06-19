Полицейский и подельники задержаны за шантаж интимным видео

Задержаны четыре человека от 18 до 34 лет. Фото: pixabay.com

Задержаны четыре человека от 18 до 34 лет. Фото: pixabay.com

Жертвам устраивали свидания с молодым человеком, а после сообщали, что ему нет 18 лет.

В Санкт-Петербурге задержали четырех человек, их подозревают в шантаже и вымогательствах, сообщили Gazeta.SPb в ГУ СК по Петербургу 19 июня. Предполагается, что задержанные снимали интимные видео и шантажировали своих жертв.

Следствие установило, что в начале 2019 года злоумышленники знакомились в Сети с жертвами и устраивали им встречи в съемной квартире, где один из фигурантов вступал с жертвой в интимную связь. Происходящее снимали на видео, затем остальные участники заговора появлялись и объявляли жертве, что его партнер является несовершеннолетним. Далее у мужчины либо вымогали деньги, либо отнимали их, передают в главке СК Петербурга.

Задержаны четыре человека от 18 до 34 лет. Один из них служил полицейским, но на момент задержания уже им не является, уточнили ТАСС в ГУ МВД Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге избили и изнасиловали девушку.