В Петербурге избили и изнасиловали 23-летнюю девушку

Полиция Петербурга задержала 22-летнего местного жителя, который подозревается в изнасиловании своей знакомой.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел в мае 2019 года в квартире дома 42 по Караваевской улице.

По словам пострадавшей, знакомый пригласил ее в гости к себе в квартиру, где около 2 часов ночи избил ее, после чего совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Девушку госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, повреждения половых органов, а множество ссадин и синяков по всему телу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти вынесли приговор несовершеннолетнему за изнасилование 11-летнего мальчика.