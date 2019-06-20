Полиция разыскивает злоумышленников, избивших и ограбивших прораба стройки

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, которые избили и отобрали у прораба одной из строек паспорт, мобильный телефон и 15 тысяч рублей.

Инцидент произошел на улице Маршала Казакова в Красносельском районе Северной столицы.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию обратился руководитель компании-застройщика. Он сообщил, что рабочие избили и отобрали прораба стройплощадки паспорт, мобильный телефон и наличные денежные средства.

Врачи диагностировали у потерпевшего открытый перелом носа и ушибы конечностей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Обводном канале узбек изнасиловал женщину. Потерпевшая доставлена в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Мужчину задержали на месте происшествия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.