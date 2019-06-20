В доме на Профессора Качалова нашли два трупа

В Невском районе Петербурга в заброшенном здании на улице Профессора Качалова обнаружили трупы двух мужчин. Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию о находке сообщили в среду, 19 июня, в 20:05.

По предварительным данным, оба трупа принадлежат мужчинам. Одному из погибших около 40 лет, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

Труп второго мужчины подался гниению, что усложняет определение возраста погибшего. Тела направлены в морг, где специалисты будут устанавливать причины смерти мужчин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что полиция разыскивает злоумышленников, избивших и ограбивших прораба стройки на улице Маршала Казакова. Врачи диагностировали у потерпевшего открытый перелом носа и ушибы конечностей.