На Заневском проспекте водитель влетел в здание «Русских самоцветов»

Иномарка въехала в стену бизнес-центра «Золотая долина» около станции метро «Ладожская». ДТП произошло утром в четверг, 20 июня, в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
По предварительным данным у машины отказали тормоза и водитель не справился с управлением.
Отмечается, что в этом здании находится ювелирный центр «Русских самоцветов».
О его состоянии и о количестве пострадавших пока ничего не известно. На месте находятся сотрудники скорой помощи.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель «Лада Приора» врезался в иномарку, после чего протаранил маршрутное такси.
Отмечается, что в результате аварии были травмированы четыре человека