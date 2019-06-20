На Заневском проспекте водитель влетел в здание «Русских самоцветов»

ДТП на Заневском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

ДТП на Заневском. Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Иномарка въехала в стену бизнес-центра «Золотая долина» около станции метро «Ладожская». ДТП произошло утром в четверг, 20 июня, в Красногвардейском районе Петербурга. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По предварительным данным у машины отказали тормоза и водитель не справился с управлением.

Отмечается, что в этом здании находится ювелирный центр «Русских самоцветов».

О его состоянии и о количестве пострадавших пока ничего не известно. На месте находятся сотрудники скорой помощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель «Лада Приора» врезался в иномарку, после чего протаранил маршрутное такси.

Отмечается, что в результате аварии были травмированы четыре человека