«Водная амнистия» в Ленобласти завершится 1 июля

На легализацию водяных "врезок" осталось совсем мало времени. Фото: pixabay.com

На легализацию водяных "врезок" осталось совсем мало времени. Фото: pixabay.com

На то, чтобы без штрафов легализовать несанкционированные подключения к сетям водоснабжения, у жителей осталось 10 дней.

ГУП «Леноблводоканал» начал акцию «Водная амнистия» в апреле 2018 года. С тех пор около 900 человек обратились в областной «Водоканал», чтобы легализовать «врезки». По обращениям лидируют Подпорожский, Выборгский и Лужский районы.

С 1 июля собственников домов, имеющих незаконные подключения к водопроводу, ожидают отключения и штрафы. Тем владельцам, у кого в доме роботизированные системы с видеокамерами обнаружат несанкционированное подключение, будет начислена плата за 3 года. Кроме того, с хозяев дома «Леноблводоканал» возьмет плату как за отключение, так и за повторное подключение воды.

Чтобы принять участие в «Водной амнистии», надо обратиться в районное производственное управление областного водоканала до 30 июня.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что управляющая компания в Центральном районе задолжала “Водоканалу” 2,6 млн рублей.