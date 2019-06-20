Смертельные новогодние походы по гостям в Рябово наконец-то дошли до суда

Мужчину обвиняют в том, что в канун Нового года он ножом ударил своего собутыльника в живот. Удар пришелся то силы, что мужчина скончался от поученных травм спустя 7 дней. Об это сообщают в Следственном комитете по Ленобласти. Расследование уголовного дела было проведено в отношении 45-лкитнегог жителя поселка городского типа Рябово. По версии следствия, вечером 31 декабря 2018 года обвиняемый находился по месту своего жительства, в поселке городского типа Рябово, где он ходил по гостям, перемещаясь из дома в дом, и распивал спиртные напитки со своими знакомыми. В какой-то момент мужчины поспорили, и в диалог вмещала нож. По ходатайству следствия нападавший был заключен под стражу. Ранее обвиняемый был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Дело направлено в суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что виновника в разврате по отношению к 14-летней в Коммунарах задержали спустя месяц.