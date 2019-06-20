На Васильевском острове сбили бабушку-пешехода

Пенсионерку госпитализировали. Фото: https://vk.com/spb_today
Пенсионерку госпитализировали. Фото: https://vk.com/spb_today

Очевидцы дискутируют, был ли ряжом ч место ДТП светофор.

Отсутствие регулирующей движение конструкции могла стать причиной дорожно-транспортной аварии, сообщаются очевидцы события в социальной сети «ВКонтакте». О происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП, Петербурге».

Инцидент произошёл, по словам свидетелей, на пересечении 2-3 линии и Большого проспекта Васильевского острова.

Также известно, что водитель был трезв. На место происшествия приезжали сотрудники скорой помощи. Пенсионерку госпитализировали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью в ДТП.

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