Молодая пара спасла рыжего кота под Американским мостом

К спасательной операции также присоединились сотрудники команды «Кошкиспас»
Усатый оказался заключен на небольшом островке суши, в нескольких сантиметрах от Обводного канала, под Американскими мостами. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».
Молодые люди увидели рыжего и испуганного кота и вызвали подмогу — сотрудников команды «Кошкиспас».«Благодаря молодой паре, вызвавшей подмогу и профессионалам из команды «Кошкиспас», малыш остался цел и невредим»», — написали в соцсети.
Шествие над спасенным котом вязли в группе «Спасем Рыжиков», где животному будет оказана необходимая помощь.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Васильевском острове сбили бабушку-пешехода.