Молодая пара спасла рыжего кота под Американским мостом

Шествие над спасенным котом вязли в группе «Спасем Рыжиков», где животному будет оказана необходимая помощь. Фото: https://vk.com/spb_today

Шествие над спасенным котом вязли в группе «Спасем Рыжиков», где животному будет оказана необходимая помощь. Фото: https://vk.com/spb_today

К спасательной операции также присоединились сотрудники команды «Кошкиспас»

Усатый оказался заключен на небольшом островке суши, в нескольких сантиметрах от Обводного канала, под Американскими мостами. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «ВКонтакте».

Молодые люди увидели рыжего и испуганного кота и вызвали подмогу — сотрудников команды «Кошкиспас».«Благодаря молодой паре, вызвавшей подмогу и профессионалам из команды «Кошкиспас», малыш остался цел и невредим»», — написали в соцсети.

Шествие над спасенным котом вязли в группе «Спасем Рыжиков», где животному будет оказана необходимая помощь.

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