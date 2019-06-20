В Петроградском районе водитель при повороте налево не заметил мотоциклиста и сбил его

О происшествии сообщают очевидцы в социальной сети «ВКонакте».

Как сообщают свидетели дорожно-транспортной аварии в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в соцсети «Контакте», мотоциклиста сбили на пресечении Большого проспекта Петроградской стороны и Каменноостровского проспекта.

ДТП попало на видео и видно, что водитель пытался повернуть налево, но не заметил мотоциклиста, который ехал на достаточно высокой скорости.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Васильевском острове сбили бабушку-пешехода.