В Нахимовское училище точно начнут принимать девушек после вопроса школьницы президенту

Путин отметил, что в данный момент в России уже готовится решение, связанное с возможностью принятия девушек. Фото: kremlin.ru

Путин отметил, что в данный момент в России уже готовится решение, связанное с возможностью принятия девушек. Фото: kremlin.ru

Девочка 13 лет изъявила желание стать военно-морским офицером.

Во время прямой линии с президентом сегодня у девушки 13 лет появился вопрос, почему в Нахимовское училище не принимают девушек. Владимир Путин отметил, что в данный момент в России уже готовится решение, связанное с возможностью принятия девушек в Нахимовские училища. Об этом пишет телеканал «78».

Российский лидер сказал, что в Петербурге сейчас как раз предусмотрена новая площадка, в том числе для этого. Однако даже если сейчас этого нет, что после вопроса девушки министр Шойгу точно отреагирует.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Путин: Президентство Зеленского — это не комедия, а трагедия.