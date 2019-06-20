Магазины на Восстания и Маяковского оштрафованы за продажу сигарет возле школы

Прокуратура района в отношении генеральных директоров этих организаций возбудила дела об административном правонарушении. Фото: https://pixabay.com

Прокуратура района в отношении генеральных директоров этих организаций возбудила дела об административном правонарушении. Фото: https://pixabay.com

Законодательство нарушили магазины ООО «Лиман».

Прокуратура Петербурга провела проверку двух магазинов «Лиман» в Центральном районе Петербурга. После проверки прокуратуру Петербурга стало ясно, что расстояние от образовательных организаций района до этих магазина составляет менее 100 метров. Об этом сообщает прокуратура Петербурга.

Стоит напомнить, что в силу Федерального закона на территории России на продажу табачных изделий менее этого расстояния до образовательных учреждений установлен запрет.

Прокуратура района в отношении генеральных директоров этих организаций возбудила дела об административном правонарушении.

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