Бывшему замдиректору ФСИН за взятку от строителей «Крестов-2» вынесли приговор

Его обвиняли в получении 44 миллионов рублей взятки. Фото: https://pixabay.com

Его обвиняли в получении 44 миллионов рублей взятки. Фото: https://pixabay.com

Николай Баринов свою вину признал и сотрудничал со следствием.

Сегодня экс-заместителя ФСИН Николая Барингова приговорили к 3,5 годам исправительной колонии, сообз0ает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Также Баринорву надо будет оплатить штраф в размере в 950 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Баринов признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его обвиняли в получении 44 миллионов рублей взятки.

В свою очередь прокурор просил для Баринова наказание в виде 2,5 лет лишения свободы со штрафом в 1 000 000 рублей. Защита — освободить по отбытию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Пушкине таксист стал жертвой корыстного пассажира.