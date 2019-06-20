Женщина на Mitsubishi Outlander насмерть сбила велосипедиста в Приморском районе

Его обвиняли в получении 44 миллионов рублей взятки. Фото: https://vk.com/spb_today

Его обвиняли в получении 44 миллионов рублей взятки. Фото: https://vk.com/spb_today

Велосипедист передвигался по проезжей части.

Дорожно-транспортная ария с летальным исходом произошла на перекрестке Испытателей и Сизона в Приморском районе Петербурга. Участниками дорожно-транспортной аварии стали женщина водитель 1987 года рожден я на Mitsubishi Outlander и велосипедист, личность которого еще не установлена.

Как сообщают очевидцы события в социальной сети, на вид велосипедисту примерно 55-60 лет. Мужчина пересекал проезжую часть справа налево, но не успел завершит свой маневр.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что как сообщают очевидцы события в социальной сети, на вид велосипедисту примерно 55-60 лет.