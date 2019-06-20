Пьяный мужчина изнасиловал уборщицу в своей квартире в Ленобласти

Мужчину заключили под стражу. Фото: https://pixabay.com
Мужчину заключили под стражу. Фото: https://pixabay.com

В Гатчине сегодня избрали меру пресечения подозреваемому.

Расследование уголовного дела на данный момент продолжается, сообщают в Следственном комитете по Ленобласти. Как установили следователи, 18 июня в квартиру к подозреваемому в деревне Большие Колпаны Гатчинского района Ленинградской области пришла женщина 29 лет.

Хозяин квартиры 44 лет находился в состоянии алкогольного опьянения, когда к нему в квартиру пришла женщина, чтобы убраться. Мужчина напал на потерпевшую и надругался над ней.

Следователи подробно допросили подозреваемого по обстоятельствам дела и провели с его участием другие следственные и процессуальные действия, после чего обратились в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Мужчину заключили под стражу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что женщина на Mitsubishi Outlander насмерть сбила велосипедиста в Приморском районе.

Большие Колпаны гатчина происшествие
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