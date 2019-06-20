На «Экспофоруме» показали современные вагоны метро с телевизором и вай-фаем

Фото: https://vk.com/murino_9kino
Фото: https://vk.com/murino_9kino

Такие могут появиться в петербургской подземке уже в 2020 году.

Новику показали сегодня, 20 июня, в рамках Международного инновационного форума. Проект назвали «Вагон 2020», так как есть надежда, что в следующем году начнут постепенно обновлять поезда, некоторые из которых были сделаны еще при советской власти. Новые вагоны интересны не только своим внешним видом (у них интересный дизайн в стиле арт-деко), но также своей начинкой – петербуржцы и гости города по дороге смогут зарядить телефон или подключиться к вай-фаю. Но и это еще не все – привычные для всех окна будут использовать для трансляций различных программ.

Разработчики также позаботились об освещении – утром оно будет холодным, а вечером – теплым, передает «Мойка 78».

Фото: https://vk.com/murino_9kino

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов рассказал, что метро Петербурга закупит 800 новых вагонов. Подвижный состав уже начали постепенно обновлять – в текущем году хотят купить 84 вагона.

вагон метро
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В квартире «детей-маугли» поселилась «мать-кукушка» без ...
Вылов китов для «просветительских» целей запретят после инцидента с ...
Путин напомнил об ужасах 90-х, отвечая на критику «Единой России»
На «Экспофоруме» показали современные вагоны метро с телевизором ...
Первый корпус «Новой Каменки» достроили лишь наполовину
В Ленобласти появится 47 новых мобильных медицинских комплексов
Водители смогут бесплатно ездить по участку ЗСД из-за «Алых парусов»
Петербуржцы не могут вылететь в Турцию из-за сбоев в расписании