На «Экспофоруме» показали современные вагоны метро с телевизором и вай-фаем

Такие могут появиться в петербургской подземке уже в 2020 году.

Новику показали сегодня, 20 июня, в рамках Международного инновационного форума. Проект назвали «Вагон 2020», так как есть надежда, что в следующем году начнут постепенно обновлять поезда, некоторые из которых были сделаны еще при советской власти. Новые вагоны интересны не только своим внешним видом (у них интересный дизайн в стиле арт-деко), но также своей начинкой – петербуржцы и гости города по дороге смогут зарядить телефон или подключиться к вай-фаю. Но и это еще не все – привычные для всех окна будут использовать для трансляций различных программ.

Разработчики также позаботились об освещении – утром оно будет холодным, а вечером – теплым, передает «Мойка 78».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Александр Беглов рассказал, что метро Петербурга закупит 800 новых вагонов. Подвижный состав уже начали постепенно обновлять – в текущем году хотят купить 84 вагона.