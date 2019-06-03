Беглов рассказал, что метро Петербурга закупит 800 новых вагонов

Фото: Администрация Санкт-Петербурга
Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Их собираются приобрести к 2026 году.

Об этом стало известно сегодня, 3 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поделился планами во время рабочего визита в электродепо «Невское» в Рыбацком.

Он заявил, что за ближайшие семь лет в планах есть приобретение 800 вагонов для петербургской подземки. Подвижный состав уже начали постепенно обновлять – в текущем году хотят купить 84 вагона. Часть средств на покупку выделит город, но большую часть — ГУП «Петербургский метрополитен».

Во время своего визита Беглов увидел несколько поездов «Нева». Аналогичные вагоны петербуржцы могли видеть на зеленой ветке. Благодаря им удастся экономить электроэнергию.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербургский метрополитен раскрыл секрет «волшебных» дверей с фонариками. Оказывается, двери на станциях метро закрытого типа «угадывают», что поезд подъехал благодаря светильникам. Известно, что фонарики на дверях вагона, при его открытии, отправляют сигнал дверям станции. То есть, когда поезд прибывает на станцию и он открывается, то на нем загораются светильники — СОСД.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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