Петербургский метрополитен раскрыл секрет «волшебных» дверей с фонариками

В своем аккаунте Instagram пресс-служба метрополитена выложила информацию о том, как открываются двери на станциях закрытого типа.

Пресс-служба Санкт-Петербургского метрополитена поведала своим подписчикам в Instagram об интересном факте работы подземки. Стало известно, как функционируют на «закрытых» станциях двери с автоматической системой.

Оказывается, двери на станциях метро закрытого типа «угадывают», что поезд подъехал благодаря светильникам. Известно, что фонарики на дверях вагона, при его открытии, отправляют сигнал дверям станции. То есть, когда поезд прибывает на станцию и он открывается, то на нем загораются светильники — СОСД. Светоулавливающее оборудование на станции реагирует на фонарики вагона и двери станции закрытого типа открываются.

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