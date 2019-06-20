Вылов китов для «просветительских» целей запретят после инцидента с «китовой тюрьмой»

На начало весны 2019 года в заключение оставались более 97 животных — 11 касаток и 87 белух. Фото: https://pixabay.com

На начало весны 2019 года в заключение оставались более 97 животных — 11 касаток и 87 белух. Фото: https://pixabay.com

История в Приморье приобрела широкий общественный резонанс после того, как стало известно о вылове сотни касаток и белух.

Все они были выловлены для продажи в океанариумы за рубеж, также их хотели продать и в Китай. Об этом пишет РЕН.ТВ.

После отлова их поселили в вольерах бухты Средняя в районе города Находки в Приморье, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой». Тема тюрьмы была сегодня поднята в рамках прямой линии с президентом. На начало весны 2019 года в заключение оставались более 97 животных — 11 касаток и 87 белух.

Путин поручил решить вопрос еще до марта, но с мертвой точки дело не двигалось. Как сказал сам президент России, где большие деньги, там большая заинтересованность. Одна касатка, отметил президент, стоит примерно 100 млн долларов.

В итоге Путин сказал, что правительство изменит нормативно-правовую базу и запретит вылов китов для «просветительских» целей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что первый корпус «Новой Каменки» достроили лишь наполовину.