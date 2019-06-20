Вылов китов для «просветительских» целей запретят после инцидента с «китовой тюрьмой»

История в Приморье приобрела широкий общественный резонанс после того, как стало известно о вылове сотни касаток и белух.
Все они были выловлены для продажи в океанариумы за рубеж, также их хотели продать и в Китай. Об этом пишет РЕН.ТВ.
После отлова их поселили в вольерах бухты Средняя в районе города Находки в Приморье, которую впоследствии назвали «китовой тюрьмой». Тема тюрьмы была сегодня поднята в рамках прямой линии с президентом. На начало весны 2019 года в заключение оставались более 97 животных — 11 касаток и 87 белух.
Путин поручил решить вопрос еще до марта, но с мертвой точки дело не двигалось. Как сказал сам президент России, где большие деньги, там большая заинтересованность. Одна касатка, отметил президент, стоит примерно 100 млн долларов.
В итоге Путин сказал, что правительство изменит нормативно-правовую базу и запретит вылов китов для «просветительских» целей.
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