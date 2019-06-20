В квартире «детей-маугли» поселилась «мать-кукушка» без паспорта

Квартира привлекает все больше внимания за последние несколько месяцев – там происходит то одна, то другая беда с юными петербуржцами.

Обо всем стало известно сегодня, 20 июня. Об инциденте Gazeta.SPb рассказали в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светланы Агапитовой. В сообщении сказано, что в квартире в Предпортовом проездке нашли безнадзорного ребенка. Мужчина, находившийся вместе с ним, заявил, что он – отец, но никаких документов, подтверждающих это, предоставить не смог. Малыша забрали в детскую больницу до выяснения всех обстоятельств.

Выяснилось, что пару в квартиру пустила мать «детей-маугли» – она уехала вместе с детишками в оздоровительный лагерь. В какой-то день родители рассорились – мужчина выгнал возлюбленную, после чего у него отобрали малыша. Мать заявила, что у нее нет документов – все это время она не занималась их восстановлением. На данный момент решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в аппарате Агапитовой рассказали о состоянии “детей-Маугли”.