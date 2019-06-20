На Культуры на место ДТП приехала реанимация

Количество пострадавших и их состояние уточняется.

Инцидент случился в ночь с 20 на 21 июня в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились новостью в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что участником аварии стал автомобиль «Яндекс. Такси». По предварительным данным, водитель не справился с управлением на перекрестке проспекта культуры и проспекта Просвещения. В результате он въехал в ограждение, проломив его. Очевидцы вызвали на место происшествия скорую помощь и сотрудников правоохранительных органов. Есть ли пострадавшие и как они себя чувствуют – непонятно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что мужчина на самокате угодил под машину на проспекте Ударников. Люди предположили, что владелец самоката переезжал на своем транспорте по «зебре», забыв спешиться. В результате на него наехал автомобиль – врачи, прибывшие на место, выясняют, насколько серьезные травмы получил пострадавший.