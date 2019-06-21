Шахрин раскрыл секрет названия группы “Чайф”

Идею подал поэт и музыкант Вадим Кукушкин, с которым группу создали в 1983-ем.

Владимир Шахрин, фронтмен рок-группы “Чайф” рассказал, как появилось название группы. Его автором стал поэт и музыкант Вадим Кукушкин, вместе с которым группа собралась в 1983 году в Свердловске, сообщают “Известия” 21 июня.

Шахрин рассказал, что на репетициях они варили чай в кофеварке. Напиток получил название “чайф” — от слов “чай” и “кайф”. Музыканты так часто использовали это слово, что оно осталось в качестве названия.

Шахрин считает, что чаепитие — один из интимных домашних русских обычаев, и музыкантам хотелось передать его идею в названии.

Историю о выборе названия коллектива Шахрин на самом деле рассказал еще в 1998 году. По его словам, музыканты варили крепкий чай-чифирь — и пили его действительно много. С 1985 года группа выпустила 18 альбомов и еще один сейчас готовится к выходу: он имеет название TBA.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что музыканты “Чайфа” попали в неприятную ситуацию на борту самолета.