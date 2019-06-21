«Зенит» назвал первый лучший гол половины сезона

Итоги первой части голосования подвели 21 июня. Фото:
Итоги первой части голосования подвели 21 июня. Фото: "Зенит"

Мяч Ивановича в ворота “Вильярреала” набрал 23,7% голосов болельщиков.

Болельщики ФК “Зенит” Санкт-Петербурга выбрали первый лучший гол второй половины сезона. Голосование “G-Drive. Лучший гол” поделили на четыре части и в первой восьмерке самым ярким оказался мяч Бранислава Ивановича в ворота “Вильярреала”; итоги подвели 21 июня в официальной группе клуба Петербурга в соцсети “ВКонтакте”.

Видео: ФК «Зенит»

Участники опроса выбирали между пятью мячами Сердара Азмуна, голом Оздоева в игре с “Фенербахче”, ударом Ригони в матче с “Уфой” и Ивановичем. За мяч последнего свои голоса отдали 2 287 человек из 9 646 проголосовавших — то есть 23,7% от общего числа. На втором месте по популярности оказался мяч Ригони (17,8%), а третье место получил Оздоев (16,1%).

После выбора четырех лучших мячей клуб Петербурга проведет финальное голосование.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что лучшим игроком прошедшего сезона выбрали Артема Дзюбу.

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