На профессора ВУЗа Петербурга напали неизвестные

Мужчину связали электрическим проводом, отобрали деньги, телефон и карточки.

Полиция ведет расследование по сообщению о нападении на профессора одного из ВУЗов Санкт-Петербурга. Мужчина обратился в полицию Выборгского района Петербурга в четверг 20 июня, сообщили Gazeta.SPb в главке МВД в пятницу 21 июня.

Профессор рассказал, что утром около 11 часов двое неизвестных залезли в его дом на Выборгском шоссе, брызнули ему в лицо из баллончика и связали электрическим проводом. У мужчины отобрали 5 тысяч рублей, телефон и банковские карточки, передают в УМВД Петербурга.

В полиции Петербурга уже возбудили уголовное дело о разбое. Сейчас идет поиск злоумышленников, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что приезжий из Карачаево-Черкесии напал на рабочего в Петербурге.