Приезжий из Карачаево-Черкесии избил рабочего на Жукова

Мужчина отправиться в тюрьму на срок до 8 лет. Фото: pixabay.com
Мужчина отправиться в тюрьму на срок до 8 лет. Фото: pixabay.com

Пострадавшего доставили в больницу Петербурга с серьезными травмами головы.

В Кировском районе Петербурга возбудили дело в отношении 38-летнего мужчины. Его подозревают в избиении рабочего и задержали по “горячим следам”, сообщили Gazeta.SPb в ГУ МВД по Петербургу и ЛО 21 июня.

Полицейские установили, что в ночь на 20 июня мужчина напал на 36-летнего рабочего, с которым у него возникла ссора на пр. Маршала Жукова в Санкт-Петербурге. Подозреваемый якобы бил пострадавшего руками и ногами. Сейчас жертву доставили в больницу, врачи диагностировали у него серьезные травмы головы.

По статье о нанесении тяжкого вреда здоровью приезжий может получить тюремный срок до 8 лет, согласно УК РФ.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Петербурге на пляже в Озерках подрались до 20 человек.

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