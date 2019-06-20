На пляже в Озерках подрались 20 человек

Что стало причиной конфликта, выясняет полиция.

Обо всем стало известно 20 июня. Инцидент случился на пляже в Выборгском районе Санкт-Петербурга. О нем рассказали очевидцы – на пульт дежурных начали поступать звонки о массовой потасовке примерно в девять часов вечера. Люди сообщали, что рядом с Верхним Суздальским озером дерутся две большие компании – в общей сложности в конфликте участвовали 20 человек.

Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на место происшествия. Им удалось вовремя остановить агрессивных мужчин – двое из них уже лежали на земле, но ничья кровь не пролилась. Известно, что среди конфликтующих были представители Дагестана и Таджикистана, передает издание «Фонтанка». По предварительным данным, все началось из-за банального оскорбления.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что у кафе “Шаверма” на Большевиков произошла драка. Несколько прохожих попытались ее остановить, но в итоге сами стали ее участниками.