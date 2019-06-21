Грабитель вошел к пенсионерке в Сланцах через открытую дверь

У инвалида 3-ей группы отобрали 6 тысяч рублей и мобильный телефон.

В Сланцах по “горячим” следам раскрыли грабеж. Житель Ленинградской области задержан по подозрению в ограблении пенсионерки, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти 21 июня.

Жительница гор. Сланцы обратилась в полицию утром в четверг. Она рассказала, что вечером в среду к ней в квартиру ворвался неизвестный, воспользовавшись тем, что дверь была не заперта. Он отобрал у 68-летней женщины, инвалида 3-ей группы 6 тысяч рублей и мобильный телефон.

Полиция Ленобласти возбудила уголовное дело. Позже полицейские задержали 37-летнего безработного. Сейчас ему выбирают меру пресечения, передают в УМВД по Петербурге и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге напали на профессора ВУЗа.