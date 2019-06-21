В поликлиниках на юге Петербурга забыли о детях в опасности

Из-за отсутствия информирования надзорные органы не смогли провести с подростками профилактические работы. Фото: pixabay.com
Из-за отсутствия информирования надзорные органы не смогли провести с подростками профилактические работы. Фото: pixabay.com

Прокуратура посетила социальные учреждения в Красносельском районе.

Поликлиники Красносельского района Петербурга попали “под прицел” прокуратуры. В двух из них не обслуживали детей в социальной опасности, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Петербурга 21 июня.

Прокуратура проверила детское отделение №74 от поликлиники №106 и отделение №60 от поликлиники №91. Выяснилось, что хотя в учреждениях знали о детях, которые находятся в социально-опасном положении, они не уведомляли органы и учреждения профилактики о них вовремя, так что профилактические работы с подростками никто не вел.

Отделение №60 так и не смогло представить документы по профилактической работе с подростками, сообщили в прокуратуре Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пять врачей из Петербурга победили на всероссийском конкурсе в Москве.

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