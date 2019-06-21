Песков назвал протесты в Грузии русофобской провокацией

Дмитрий Песков обеспокоен отношением к русским в Грузии. Фото: wikipedia.org

Дмитрий Песков обеспокоен отношением к русским в Грузии. Фото: wikipedia.org

Пресс-секретарь президента выразил обеспокоенность агрессией к россиянам, поскольку в Грузию приезжает много туристов из России.

Поводом для беспорядков в Тбилиси стало то обстоятельство, что российского депутата Госдумы Сергея Гаврилова посадили не в то кресло.

В Тбилиси проходила 26-я генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Грузинская сторона, согласно протоколу, усадила в кресло спикера парламента президента МАП Сергея Гаврилова. Это вызвало возмущение оппозиционных депутатов, и они покинули зал заседаний. Позже здание парламента захватили протестующие радикалы. Они призвали российскую делегацию уехать из Грузии, а также требовали отставки спикера парламента и главы МВД.

Дмитрий Песков заявил, что на фоне проведения международного межпарламентского мероприятия такие действия вызывают крайнее осуждение.

В пятницу в Тбилиси начался антиправительственный митинг, на котором пострадали не менее 240 человек. Грузинский спецназ применял акустические пушки, слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Жириновский покинул парламент в знак протеста.