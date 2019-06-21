У бизнес-леди из Петербурга арестовали товар

Если женщина не исполнит решение суда, то имущество передадут на реализацию в счет погашения долгов. Фото: Pixabay

Если женщина не исполнит решение суда, то имущество передадут на реализацию в счет погашения долгов. Фото: Pixabay

Арест товара в магазине аксессуаров на Литейном произведен судебными приставами.

В отношении 33-летней предпринимательницы возбуждено исполнительное производство, по решению суда петербурженка должна выплатить почти 475 тыс. рублей в пользу другого физического лица, с которым был заключен договор займа. Если женщина не исполнит решение суда, то имущество передадут на реализацию в счет погашения долгов, сообщает в Gazeta.SPb УФССП России по Санкт-Петербургу.

Оказалось, что бизнес-леди является индивидуальным предпринимателем и имеет магазин аксессуаров. Представители власти произвели арест 15 наименований товара, среди них: шарфы, сумки, зонты, бижутерия и т. п. Всего было изъято 201 позиция товара.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что полицейским пришлось устроить погоню за петербуржцем, который не желал отдавать машину за долги.