Из-за беспорядков в Грузии сменился глава парламента

Председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Это решение связано с протестами, которые вчера прошли в Тбилиси.

Новым спикером станет Арчил Талаквадзе, лидер парламентского большинства, член правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили находилась в Белоруссии, она досрочно завершила визит и поспешила на родину. В массовых митингах госпожа президент обвинила Россию.

Вчерашняя акция протеста в Тбилиси ночью переросла в беспорядки, в результате которых пострадали 240 человек, из них 80 полицейских. Протестующие штурмовали здание парламента. Конфликт начался с визита депутата российской Думы Сергея Гаврилова, которого как главу Межпарламентской ассамблеи православия, согласно протоколу, посадили на место спикера грузинского парламента. Это вызвало возмущение опозиционных депутатов, и они ушли из зала заседаний. Сергей Гаврилов подчеркнул, что он сел туда, куда ему сказали сами грузины.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Песков назвал протесты в Грузии русофобской провокацией.