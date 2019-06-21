900 молодых военно-морских офицеров получили кортики и погоны

В Кронштадте на Якорной площади сегодня прошла торжественная церемония выпуска Военно-морской академии им. Кузнецова. Выпускникам вручили кортики, погоны и дипломы.

В этом году на флот отправятся более 900 новых офицеров. Их поздравили с успешным окончанием вузов врио губернатора Александр Беглов и главком ВМФ Николай Евменов. Выпускникам вручили кортики, погоны и дипломы.

Начало торжеству было положено тремя выстрелами из салютного орудия эсминца «Беспокойный» и звоном колоколов Морского собора. Для жителей и гостей Кронштадта в этот день открылась выставка морского вооружения и техники.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что праздник петербургских выпускников “Алые паруса” соберет около 1,5 млн человек.