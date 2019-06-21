В США предложили ввести санкции против российского госдолга

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.

Когда законодательная инициатива будет внесена в конгресс, пока неизвестно, сообщает Bloomberg.

Американская сторона уверена в том, что Россия пыталась повлиять на выборы в США, и новые санкции должны стать ответом на вмешательство и профилактикой такого вмешательства в будущем. Демократы не обладают в Сенате Конгресса большинством, поэтому подобная законодательная инициатива может быть принята, только если ее поддержит часть сенаторов-республиканцев.

На данный момент доля нерезидентов в российских облигациях федерального займа (ОФЗ) составляет около 30%, их номинальный объем приближается к 2,5 трлн рублей. Доходность 10-летних российских ОФЗ на этой неделе опустилась на сотые доли процента ниже ставки рефинансирования ЦБ, которая сейчас составляет 7,5%.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Евросоюз продлил санкции против России.