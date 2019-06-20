Евросоюз продлил санкции против России

Фото: Рixabay
Фото: Рixabay

Саммит ЕС принял только решение из-за невыполнения Минских соглашений.

Об этом стало известно сегодня, 20 июня. Обо всем рассказал представитель Евросовета, передают РИА Новости.

Экономические страны продлили на полгода, так как Евросоюз не видит желания России выполнять Минские соглашения по Донбассу. Действующие истекают в конце июля текущего года. Четыре года назад на саммите ЕС решили, что если Москва выполнит ряд требований, то санкции будут отменены.

«Решение о продлении санкций было принято после того, как Макрон и Меркель проинформировали европейских руководителей о ситуации с выполнением Минских соглашений»,

— рассказал один из участников обсуждения.

Напоминаем, что отношения России и ЕС ухудшились в 2014 году из-за ситуации с Украиной и Крымом. С тех пор Европа вводит против России санкции, а Москва отвечает тем же.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Трамп хочет ввести санкции против газопровода «Северного потока-2».

ес санкции
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