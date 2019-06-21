На рынке Юнона тушат павильон №8

На место происшествия прибыли пожарные и скорая помощь.

Инцидент случился сегодня вечером, 21 июня, на улице Маршалла Казакова. Обо всем сообщают очевидцы в социальных сетях, а также Telegram-канал «Аварийный Петербург», ссылаясь на источники в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пожар произошел на рынке Юнона в павильоне №8. На месте трудятся восемь расчетов пожарных машин, а также несколько скорых. Спасатели уточняют, что угрозы взрыва нет. Пока что не уточняется, какова площадь возгорания и причины пожара. До сих пор огонь ликвидировать не удалось. Возможно, специалистам хоть немного поможет проливной дождь, который начался в Санкт-Петербурге в восемь часов вечера.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на ЗСД сгорела «Газель» с газовыми баллонами. Авария стала причиной пробки длиной около 6 км, которая растянулась до ул. Калинина. Автомобиль в течение получаса тушили три машины и 15 пожарных.