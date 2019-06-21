«Зенит» хочет подписать договор с защитником «Ливерпуля»

Альберто Морено скоро покинет клуб и станет свободным агентом.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Обо всем сообщает издание «Чемпионат». Уточняется, что переговоры с игроком уже ведутся – их результаты сообщат чуть позже. «Зенит», приглашая Альберто Морено, хочет усилить позиции левого защитника.

Петербургский футбольный клуб также хочет приглашает Ренана Лоди – по предварительным данным, «Зениту» удалось заключить с ним личный контракт.

Напоминаем, что Альберто Морено пришел в «Ливерпуль» три года назад – его контракт с клубом истекает в конце июня. В прошлом сезоне он сыграл в пяти играх, в рамках которых не забил ни одного гола.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что «Зенит» назвал первый лучший гол половины сезона. Участники опроса выбирали между пятью мячами Сердара Азмуна, голом Оздоева в игре с “Фенербахче”, ударом Ригони в матче с “Уфой” и Ивановичем – победил последний.