Пожар на рынке Юнона удалось локализовать

Огонь успел охватить 120 квадратных метров.

Об этом стало известно сегодня вечером, 21 июня. Подробностями ликвидации пожара поделились в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что с огнем удалось справиться примерно в девять часов вечера. На это были брошены силы пяти пожарных расчетов и 22 человек. Они тушили огонь, который охватил восьмой павильон на рынке Юнона, располагающийся на улице Маршала Казакова.

Напоминаем, что о пожаре рассказали очевидцы, которые поделились фотографиями и видео в социальной сети «Вконтакте». Люди сообщали о черном дыме над Юноной, а также говорили, что к месту прибыли пожарные и кареты скорой помощи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили за смелость. Житель Калининграда заявил, что получает всего 16 тысяч рублей, а его коллеги – 13. Никто не ожидал, что видеообращение все-таки покажут во время прямой линии.