Пожарного, который пожаловался Путину на низкие зарплаты, похвалили

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Его поблагодарили за смелый поступок.

Об этом стало известно сегодня, 21 июня. Обо всем сообщают РИА Новости. Уточняется, что обращение о зарплатах пожарных записал житель Калининграда. Он рассказал Владимиру Путину, что получает всего лишь 16 тысяч рублей – и то его зарплата, как командира отделения, выше, чем у коллег. Остальные пожарные зарабатывают на три тысячи меньше. Из-за этого люди не могут сконцентрироваться на одной работе, им приходится искать вторую, чтобы прокормить себя и семью.

Таукачикас заявил, что не ожидал увидеть свое видео на «Прямой линии» – он отсылал обращение не один раз, а повезло ему только в этот.

«После эфира меня попросили связаться с начальником ГУ МЧС по региону, он поблагодарил меня за смелость»,

— рассказал пожарный.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Путин ответил на вопрос о низких зарплатах медиков, учителей и пожарных.

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