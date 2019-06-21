Медики рассказали о детях, которых била и кусала мать в Петербурге

Жизням малышей ничего не угрожает.

Об этой стало известно сегодня, 21 июня. Обо всем рассказали в пресс-службе Детской городской клинической больницы №5 имени Филатова. Врачи осмотрели юных пациентов и рассказали, как они себя чувствуют. Они убеждают, что малыши будут жить – сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Напоминаем, что детей отобрали у горе-мамаши, которая в алкогольном опьянении избивала их. У мальчиков 2015 и 2017 года рождения нашли ссадины на лице и теле. Есть подозрение, что женщина не только колотила, но также кусала своих детей. В некоторых местах у малышей вырваны волосы.

Сотрудники правоохранительных органов уже завели уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в больницу доставили двоих детей, которых избивала мать. Семья и раньше числилась неблагополучной, ее курировал центр социальной помощи. Мать детей сама из числа детей-сирот. Родители мальчиков часто выпивали, наряд полиции застал их пьяными и неадекватными.