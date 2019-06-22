Беглов возложил цветы на Пискаревском кладбище в День памяти и скорби

На Пискаревском кладбище прошла акции, организаторы которых возьмут горсти земли с могил, чтобы отправить их в Москву, где создадут мемориал. Фото: https://vk.com/a_beglov
На Пискаревском кладбище прошла акции, организаторы которых возьмут горсти земли с могил, чтобы отправить их в Москву, где создадут мемориал. Фото: https://vk.com/a_beglov

В этот день, 22 июня, в 1941 году началась Великая Отечественная война.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов сегодня возложил цветы к монументу Матери-Родины на Пискаревском кладбище. В День памяти и скорби Петербург со всей страной чтит память погибших на Великой Отечественной войне.

Также на Пискаревском кладбище прошла акции, организаторы которых возьмут горсти земли с могил, чтобы отправить их в Москву, где создадут мемориал.

В этот день, в 1941 году, началась Великая Отечественная войн, в которой погибли 26,6 жителей Советского Союза.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что 900 молодых военно-морских офицеров получили кортики и погоны.

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